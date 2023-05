Der Schweizer Aktienmarkt hat den Handel am Mittwoch im Vorfeld des mit Spannung erwarteten Zinsentscheids in den USA mit höheren Notierungen abgeschlossen. Im Handel ging die Hoffnung um, die US-Notenbank Fed werde mit dem nächsten Zinsschritt auch gleich eine Zinspause signalisieren. Besser als erwartet ausgefallene US-Daten zur Entwicklung am Arbeitsmarkt und zur Stimmung im Dienstleistungssektor machten die Hoffnung nicht zunichte. Der hiesige Leitindex SMI eroberte mit kräftiger Unterstützung des Schwergewichts Nestlé die Marke von 11'500 Punkten zurück.

03.05.2023 18:15