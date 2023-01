Seit Anfang 2023 hat der SMI rund 700 Punkte dazugewonnen. Den jüngsten Optimismus der Anlegerinnen und Anleger führen Marktbeobachter in erster Linie auf die nachlassenden Inflationstrends zurück. Das nähre die Hoffnung, die Notenbanken könnten im Kampf gegen die Inflation rascher als gedacht den Zinserhöhungszyklus beenden, heisst es in einem Kommentar der ZKB. Zudem schwächten sich Rezessionssorgen ab und mit den Corona-Lockerungen in China helle sich die Stimmung zusätzlich auf, so ein Händler. Nebst Konjunkturdaten rücken an der Börse demnächst vermehrt Unternehmenszahlen in den Fokus.