Der Schweizer Aktienmarkt hat am Mittwoch eine bewegte Sitzung fester beendet. Und dies, obwohl nach Ansicht von Händlern erneut "zinsnegative" Konjunkturzahlen veröffentlicht wurden. So waren die US-Detailhandelszahlen stärker gestiegen als erwartet und der so genannte Empire State Index hat sich deutlicher erholt als erwartet. Dies liess zwar die Sorgen über eine mögliche Rezession verblassen, schürte dagegen aber die Befürchtung weiterer Zinsschritte der US-Notenbank Fed. Demgegenüber stand eine stagnierende Industrieproduktion. Doch insgesamt sei die US-Wirtschaft damit gut ins neue Jahr gestartet, meinte ein Ökonom.

15.02.2023 18:15