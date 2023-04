Im Fokus der Anleger standen allerdings die beiden Grossbanken UBS (-2,9%) und Credit Suisse (-2,4%). Am Wochenende war Sergio Ermotti, der frühere und künftige Chef der Grossbank UBS, in einem Zeitungsinterview den Befürchtungen entgegen getreten, das Institut werde nach der Übernahme des Rivalen Credit Suisse zu gross sein. Händler orteten die Ursache der Verluste allerdings auch bei Leerverkäufern. "Derzeit wetten wieder so viele - vor allem in den USA - gegen die Grossbanken wie lange nicht mehr", meinte ein Händler. Dazu kamen bei UBS Gewinnmitnahmen, nachdem der Titel in der Vorwoche zweistellige Kursgewinne verzeichnet hatte.