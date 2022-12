Der Schweizer Aktienmarkt hat den letzten Tag der Handelswoche mit einem klaren Minus beendet. Die Zinsentscheide der grossen Notenbanken und damit die Aussichten auf weiterhin steigende Zinsen wirkten sich negativ auf die Märkte aus. Auch das Weihnachtsrally dürfte in diesem Jahr ausfallen, zeigten sich Händler überzeugt. Zudem zogen deutliche Verluste an den US-Märkte den SMI im späten Handel zusätzlich nach unten. Ein Händler hob hervor, dass die Börsen aufgrund der Unsicherheiten in Bezug auf die künftige Geldpolitik "sprichwörtlich in der Luft hingen", was die Börsen weiter belaste.

16.12.2022 18:15