Die Schweizer Aktienbörse hat den ersten Handelstag der Woche im Plus abgeschlossen. Nach einem sehr verhaltenen Start ging es zum Handelsschluss doch noch etwas nach oben. Dabei hoben vor allem die Index-Schwergewichte Nestlé und Novartis den SMI an. Händler berichteten von einem sehr ruhigen Handelstag mit auch nur tiefen Volumen. Als Hauptgrund für die Zurückhaltung der Anleger diesseits und jenseits des Atlantiks wurden die für den morgigen Dienstag angekündigten US-Inflationsdaten und die Erzeugerpreisen am Donnerstag angeführt. Von diesen erhoffen sich Marktteilnehmer nähere Aufschlüsse über die künftigen Leitzinsschritte der US-Notenbank Fed.

13.02.2023 18:15