An der Tabellenspitze standen Straumann mit einem Plus von 2,5 Prozent. Die Titel setzten damit ihre am Vortag eingeleitete Erholung nach einer schwachen Vorwoche fort. Die Käufer spekulierten darauf, dass die Medizintechnikfirma kommende Woche mit ihrem Ergebnis überzeugen werde, hiess es am Markt.