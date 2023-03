Der Schweizer Aktienmarkt hat am Mittwoch erneut schwächer geschlossen. Am Morgen zeigten die hiesigen Indizes unterstützt von erfreulichen Konjunkturdaten aus China zwar noch eine Erholungsbewegung auf die Verluste des Vortags. Am Nachmittag drehten sie dann allerdings mit schwachen US-Märkten wieder ins Minus: Händler verwiesen auf Sorgen um die weiter steigenden Renditen am US-Anleihenmarkt.

01.03.2023 18:22