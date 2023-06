Was die Teuerung anbelangt, so standen am Donnerstag die wöchentlichen US-Arbeitsmarktdaten im Fokus. Für die vergangene Woche brachten sie eine unerwartet hohe Zahl an Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe hervor. Das ist zwar kein gutes Signal für die Wirtschaft, aber womöglich im Sinne des Fed, denn damit sinkt der Lohnanhebungsdruck, was in puncto Inflation entspannend wirken könnte. Nun könnte das Fed nächste Woche allenfalls mit weiteren Zinserhöhungen zuwarten. Die hiesige SNB folgt dann noch eine Woche darauf mit ihrem Entscheid. Ihr Chef Thomas Jordan sagte am Donnerstag, er wolle die Inflation unter 2 Prozent drücken.