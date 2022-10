Der Schweizer Aktienmarkt hat am Dienstag den Erholungskurs der letzten Tage fortgesetzt und fester geschlossen. Damit verzeichnete der Leitindex SMI den vierten Tag in Folge steigende Kurse. Rückenwind kam von eher enttäuschenden US-Konjunkturdaten und der Aussicht auf weitere Kursanstiege an der Wall Street. Die Konjunkturdaten nährten einmal mehr die Hoffnung, dass die US-Notenbank Fed ihren restriktiven Kurs bald beenden könnte. Wermutstropfen war der Zwischenbericht von Roche, der dessen Genussscheine unter Druck brachte und damit den Gesamtmarkt bremste. Allerdings grenzten die "Bons" die Verluste noch ein.

18.10.2022 18:30