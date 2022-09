Der SMI schloss um 1,39 Prozent im Plus bei 10'267,55 Punkten. Auf Wochensicht ergibt sich damit ein Plus von 1,2 Prozent, während für das gesamte dritte Quartal noch ein Rückgang um 4,4 Prozent resultierte. Der SLI, in dem die 30 wichtigsten Aktien enthalten sind, stieg am Freitag um 1,48 Prozent auf 1538,08 Punkte und der breite SPI 1,48 Prozent auf 12'114,36 Stellen. Im SLI schlossen 27 Titel im Plus und drei im Minus.