Allerdings gäbe es eigentlich Impulse genug, meinte ein anderer Händler. So laufe die Berichtsaison auf Hochtouren. Dabei würden nicht alle Ergebnisse gleich gut aufgenommen. Manche, etwa aus dem Technologiebereich beeinflussten jeweils die ganze Branche, so der Börsianer. "Sippenhaft heisst dann das Phänomen." So etwa belasteten enttäuschende Zahlen des Streaminganbieters Netflix vom Vorabend und negative Neuigkeiten aus der Chipbranche die Technologiewerte. Dazu sorgten sich die Anleger aufgrund der weiterhin hohen Inflationsraten und angesichts einiger guter Konjunkturzahlen wieder stärker um weitere Zinserhöhungen. Dies lasse die Anleiherenditen steigen, was vor allem den Wachstumswerten. Daher könnte sich die Marktteilnehmer auch vor dem am Abend erwarteten Beige Book der US-Notenbank zurückgehalten haben, hiess es weiter.