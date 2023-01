Der Schweizer Aktienmarkt hat am Montag zugelegt. Nach einer verhaltenen ersten Sitzungshälfte gewann der Markt an Schwung. Unterstützt wurde der Markt laut Händlern von Zinshoffnungen aus den USA. Denn dort hatte sich der für eine straffe geldpolitische Haltung bekannte Fed-Direktor Christopher Waller taubenhafter als üblich geäussert. Die Zinspolitik sei inzwischen "fast ausreichend restriktiv". Damit sprach er sich für einen moderaten Umfang der Zinserhöhungen aus. Zudem habe die Notenbankchefin von Kansas City, Esther George, die Ansicht geäussert, dass die US-Wirtschaft einen starken Abschwung vermeiden könne, hiess es am Markt.

23.01.2023 18:15