Rückenwind erhielten die Börsen wiederum von sinkenden Marktzinsen. In Deutschland und in Frankreich, aber auch in der Schweiz, liess derweil der Inflationsdruck leicht nach, was Zinshoffnungen weckte. Zudem wird die laschere Haltung in China im Kampf gegen die Corona-Pandemie am Markt weiterhin gut aufgenommen. Die chinesische Regierung werde trotz Warnungen vor Infektionswellen das Wirtschaftswachstum verstärkt in den Fokus stellen, sagte ein Händler. Es gibt aber auch vorsichtige Stimmen aus Banken, die im ersten Halbjahr vor Rücksetzern am Aktienmarkt warnen.