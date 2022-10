In der Schweiz kletterte der SMI bis Börsenschluss um 1,68 Prozent auf 10'773,34 Punkte in die Höhe, dies nachdem er bereits am Montag ebenso stark zugelegt hatte. Der SLI, in dem die 30 wichtigsten Aktien enthalten sind, gewann gar 2,08 Prozent auf 1632,08 und der breite SPI 1,64 Prozent auf 13'763,98 Zähler. Im SLI stand am Ende ein Verlierer den 28 Gewinnern gegenüber. Holcim schlossen unverändert. Bewegung gab es auch am Devisenmarkt wo der Dollar zum Franken wieder unter Parität abrutschte.