Der Schweizer Aktienmarkt hat am Donnerstag ein wenig fester geschlossen. Allerdings hatte der Markt im Verlauf an Schwung eingebüsst und die Gewinne praktisch abgegeben. Grund dafür war unter anderem der schwache Start an der Wall Street, der laut Händlern vor allem das schwache Ergebnis von Walt Disney und neue Probleme im US-Regionalbankensektor zu schaffen machten. Als sich die US-Aktien von den Tiefstwerten lösten, konnte sich auch der SMI wieder verbessern und über die Marke von 11'500 Punkten erholen.

11.05.2023 18:15