Vor den mit Spannung erwarteten Zinsbeschlüssen der US-Notenbank Fed am Mittwoch sowie der Europäischen Zentralbank (EZB) und der Bank of England (BoE) am Donnerstag hätten sich die Anleger zumeist vorsichtig verhalten und dabei defensive Titel bevorzugt, hiess es im Handel. Die Verlierer dominierten denn auch lange Zeit das Feld klar, erst mit der Eröffnung an den US-Märkten gestaltete sich das Verhältnis etwas ausgeglichener.