Der Schweizer Aktienmarkt hat am Mittwoch nach einem schwachen Start die Verluste nicht nur wettmachen, sondern auch leicht zulegen können. Die Geldpolitik war laut Händlern das Topthema am Markt. Nach den durch Zinssorgen ausgelösten Verlusten an der Wall Street vom Vortag sei bei den Marktteilnehmern vor der Veröffentlichung des Protokolls (um 20.00 Uhr MEZ) der jüngsten US-Notenbanksitzung eine gewisse Vorsicht zu beobachten gewesen, hiess es. Denn davon würden neue Hinweise über die künftige Marschrichtung des Fed erhofft. "Vor allem, nachdem sich zuletzt viele Fed-Leute falkenhaft geäussert hatten", sagte ein Händler.

22.02.2023 18:15