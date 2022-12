Sehr schwach präsentierten sich am Mittwoch die Papiere der CS (-5,7%), die nach einem Anfangsplus deutlich an Wert einbüssten und mittlerweile auch wieder klar unter der Marke von 3 Franken gehandelt werden. Konkrete Gründe für den Rückgang gab es laut Händlern nicht. Die jüngsten Abgaben dürften aber noch mit dem Ende der Kapitalerhöhung zusammenhängen, hiess es. Zudem sei der ganze europäische Bankenmarkt schwach gewesen, nachdem dieser am Vortag nach den US-Inflationszahlen stark zugelegt hatte. So wurden heute etwa auch Titel wie UBS (-1,7%) und Partners Group (-1,4%) stark verkauft.