In diesem Umfeld würden die Fundamentaldaten wieder mehr an Bedeutung gewinnen, so der Händler weiter. Die weiterhin hohe Kerninflation in Deutschland vermochte den Schweizer Markt jedoch nur wenig zu bewegen. Etwas abwärts ginge es zeitweise nach den jüngsten Zahlen zum US-Arbeitsmarkt und einem leicht unter den Erwartungen ausgefallenen US-BIP. Nachdem die US-Börsen danach klar im Plus eröffneten, ging es mit dem SMI auch wieder spürbar nach oben. Mit Blick nach vorne sei jedoch Vorsicht geboten: "Ob die gute Stimmung an der Börse anhält, sollte auch von den Inflationsdaten abhängen, die morgen in den USA veröffentlicht werden", kommentierte ein Analyst.