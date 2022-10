Abgaben gab es für die Grossbankentitel UBS (-0,1%) und CS (-1,2%). Eine Reihe von US-Banken legte am Freitagnachmittag ihre Ergebnisse zum dritten Quartal vor, deutlich sichtbar waren die Spuren der schwierigen Bedingungen an den Finanzmärkten vor allem in den Investment-Banking-Aktivitäten. Die Credit Suisse will in ihrem anstehenden Umbau ihre im Konkurrenzvergleich als ertragsschwach geltende Investment Bank deutlich verkleinern.