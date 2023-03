Bei Börsenschluss rückte der SMI um 0,99 Prozent auf 11'165,58 Punkte vor und schloss damit nahe am Tageshoch. In den Tag gestartet war der SMI noch bei rund 11'000 Zählern. Der SLI, in dem die 30 wichtigsten Aktien enthalten sind, beendete das Geschäft mit einem Plus von 0,73 Prozent auf 1775,15 Punkten und der breite SPI stieg um 0,91 Prozent auf 14'394,27 Zähler. Im SLI standen sich am Ende 23 Gewinner und sechs Verlierer gegenüber, ABB schlossen unverändert.