Der Schweizer Aktienmarkt hat am Mittwoch fester geschlossen. Vor allem die Index-Schwergewichte zeichneten massgeblich für das Tagesplus verantwortlich. Insgesamt verliefen die Geschäfte in der verkürzten Woche vor Ostern eher in ruhigen Bahnen, war im Markt zu hören. Vor dem mit Spannung erwarteten Arbeitsmarktbericht der US-Regierung am handelsfreien Karfreitag würden sich Händler eher zurückhalten, da das Fed dem Rapport bei der künftigen Zinspolitik eine wichtige Rolle beimisst. Über die Feiertage könnte der Bericht bei den Anlegern jedoch für Unruhe sorgen. Nach dem langen Osterwochenende sei es daher möglich, dass die Märkte mit "aufgestauter Frustration und wilder Volatilität" reagieren, hob ein Marktanalyst hervor.

05.04.2023 18:15