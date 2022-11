Der Schweizer Aktienmarkt hat am Freitag markant zugelegt und damit auch die fünfte Woche in Folge mit steigenden Kursen beendet. Allerdings hat der Schwung in der abgelaufenen Woche nachgelassen. Gestützt wurden die Aktien vor Wochenschluss von Hoffnungen auf eine Lockerung der Corona-Massnahmen in China. Der solid ausgefallene US-Arbeitsmarktbericht sorgte am Nachmittag für zusätzlichen Schub, allerdings nur vorübergehend. Gegen Handelsende büsste der SMI analog zu den abbröckelnden Gewinnen in den USA einen Teil der Gewinne wieder ein. Der Arbeitsmarkt in den USA bewege sich zwar in der richtigen Richtung, die Abkühlung erfolge aber weiter sehr langsam, was kaum für ein Nachlassen des Fed bei der Bekämpfung der Inflation führen dürfte, so der Tenor am Markt.

04.11.2022 18:15