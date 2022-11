Der Schweizer Aktienmarkt hat am Freitag deutlich zugelegt. Nach einem verhaltenen Start haben die Kurse am kleinen Verfallstermin bis am frühen Nachmittag stetig angezogen, ehe die Gewinne gegen Handelsende noch etwas abbröckelten. Der Grossteil der Gewinne des Gesamtmarktes ging auf das Konto der starken Novartis und Nestlé. Händler erklärten sich die steigenden Kurse mit positiv eröffnenden US-Aktien sowie mit Glattstellungen am Verfallstag sowie vor dem Wochenende. Allerdings hat der Leitindex SMI die Woche dennoch mit einem Minus beendet, dies nach zuvor vier Wochen am Stück mit steigenden Kursen.

18.11.2022 18:15