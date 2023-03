Der Schweizer Aktienmarkt hat zu Beginn der neuen Woche den Abwärtstrend fortgesetzt und erneut stark nachgegeben. Besonders Finanzwerte standen stark unter Druck. Dabei traf es einmal mehr die Aktien der angeschlagenen Credit Suisse hart. Dank einer Stabilisierung bzw. leichten Erholung an der Wall Street konnte der Leitindex SMI die Verluste aber noch eingrenzen und über dem im frühen Handel markierten Jahrestief schliessen. Ausgelöst wurde die Nervosität durch den Zusammenbruch der Silicon Valley Bank (SVB). Die Lage an den Finanzmärkten bleibt aufgrund der Turbulenzen im US-Bankensektor angespannt. Immer mehr Marktteilnehmer fühlten sich dadurch an die Finanzkrise mit der Pleite von Lehman Brothers von 2008 erinnert.

13.03.2023 18:15