Der Schweizer Aktienmarkt hat am Freitag nach einem Verlauf in einer engen Spanne etwas höher geschlossen und damit auch einen kleinen Wochengewinn erzielt. Dabei verlief das Geschäft laut Händlern in ruhigen Bahnen. Auch gute US-Konjunkturzahlen konnten den Markt kaum beeinflussen. So fielen die persönlichen Einkommen und Ausgaben der US-Konsumenten sowie der PCE-Deflator, das von der US-Notenbank Fed bevorzugte Inflationsmass, wie von Analysten erwartet aus. Daten vom Immobilienmarkt und das Konsumklima waren dagegen besser als erwartet und die die kurzfristigen Inflationserwartungen der Konsumenten sind zudem gesunken.

27.01.2023 18:15