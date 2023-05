Die Ratingagentur Fitch drohte bereits mit einer möglichen Abstufung der Bonität. Neben dem anhaltenden Schuldenstreit in den USA ist zudem der wichtige Handelspartner Deutschland in eine technische Rezession gerutscht. Die Unentschlossenheit unter den Mitgliedern der US-Notenbank über den weiteren Zinspfad trug ebenfalls nicht zur Beruhigung an den Finanzmärkten bei. Andere wichtige europäische Aktienmärkte zeigten sich am Donnerstag derweil weniger schwach, der hiesige Leitindex SMI litt besonders unter den Verlusten in Novartis.