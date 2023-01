Nachdem am Vortag die tiefere US-Inflation für steigende Kurse gesorgt hatte, waren die Impulse am Berichtstag gegensätzlich. Die Anleger reagierten mit Verkäufen auf die meist enttäuschenden Ergebnisse der US-Grossbanken JPMorgan, Citigroup, Bank of America und Wells Fargo. Dagegen hellte sich das Konsumklima der Universität Michigan unerwartet stark auf, was wieder zu einer Kurserholung führte. Für den weiteren Börsenverlauf dürften nun aber die Geschäftszahlen der Unternehmen und deren Guidance entscheidend sein. Daraus könnten die Investoren abschätzen, wie sehr die schwächere Konjunktur Ergebnisse, Profitabilität und Prognosen der Unternehmen beeinflusse, kommentierte die CS. Die Gewinnschätzungen der Analysten könnten nach wie vor zu optimistisch sein, was Enttäuschungspotenzial berge, schrieb Raiffeisen.