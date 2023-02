Am Freitag hatte der SMI diese Zinssorgen nicht nur ausgeblendet, sondern gar kräftig zugelegt. Dagegen waren die Technologiewerte später an der US-Börse Nasdaq deutlich unter Druck geraten und hatten so für negative Vorgaben gesorgt. In den USA waren im Januar mehr als doppelt so viele neue Stellen geschaffen worden, wie am Markt erwartet worden war. Ausserdem war die Arbeitslosenquote auf 3,4 Prozent und damit auf den tiefsten Stand seit 1969 gefallen. Die enorm starken Arbeitsmarktdaten hätten die Einschätzung untermauert, dass die US-Notenbank ihren Zinserhöhungskurs auf ein Niveau über fünf Prozent fortsetzen werde, hiess es bei der Credit Suisse.