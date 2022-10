Der Schweizer Aktienmarkt tendiert am Donnerstag schwächer. Die Konsolidierung vom Vortag setze sich fort, heisst es am Markt. Die Anleger verhielten sich wegen der anhaltenden Zins- und Konjunktursorgen weiterhin sehr vorsichtig. Daher hielten sich auch die Umsätze in Grenzen. "Bei uns ist es sehr ruhig. Schon fast so ruhig wie üblicherweise zwischen Weihnacht und Neujahr", sagte ein Händler. Es sei der Mix aus Inflation, Konjunktur, Energiekrise und Ukrainekrieg sowie der hohen Kursausschläge, der die Anleger an den Seitenlinien halte.

20.10.2022 11:31