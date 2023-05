Der Schweizer Aktienmarkt präsentiert sich am Dienstagvormittag etwas schwächer. Vor den mit Spannung erwarteten US-Inflationsdaten am Mittwoch hielten sich die Anleger zurück und daher bröckelten die Kurse ab, meinte ein Händler. Die Inflationszahlen gelten als wichtigste Orientierungsgrösse für die Zinspolitik der Notenbank Fed. Diese hatte erst vergangene Woche den Leitzins erhöht. Sollten die Preisdaten nach oben überraschen, könnte dies Zinssenkungserwartungen am Markt wieder deutlich verringern. Derzeit preisen die Märkte laut Credit Suisse eine Zinssenkung um 37 Basispunkten in den kommenden sechs Monaten ein.

09.05.2023 11:30