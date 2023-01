An der Schweizer Aktienbörse geht es am Mittwoch nach einem bereits leichteren Start im Verlauf weiter bergab. Es gebe aber keinen generellen Abgabedruck und das Geschäft verlaufe eher ruhig, heisst es im Markt. "Es mangelt an klaren Vorgaben und auch an richtungsweisenden Impulsen", sagte ein Händler. Es sei derzeit einfach schwierig, sich ein Bild zu machen. Denn weder Konjunkturzahlen noch Unternehmensergebnisse deuteten einheitlich in eine klare Richtung.

25.01.2023 11:33