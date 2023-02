Die Schweizer Aktienbörse tendiert am Donnerstag nach einem freundlichen Start im Verlauf schwächer. Der Markt setze die Konsolidierungsphase fort. Er bewege sich seit einiger Zeit in einem Seitwärtstrend. Dabei komme es immer wieder zu einem Favoritenwechsel. Derzeit würden Technologie- und Wachstums- sowie Finanzwerte bevorzugt und dagegen defensive Sektoren gemieden. Daher bremsten am Berichtstag die Schwergewichte auch den SMI. Ein Ausbruch aus dem Seitwärtstrend sei derzeit nicht zu erwarten. Dafür fehlten klare Signale seitens Inflation, Konjunktur und Zinsen. Zudem bleibe die Geopolitik weiterhin angespannt.

23.02.2023 11:30