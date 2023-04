Der Schweizer Aktienmarkt hat am Donnertag im Frühhandel nachgegeben und bewegt sich seither auf dem ermässigten Niveau seitwärts. Die Konsolidierung halte an, heisst es am Markt. Schliesslich habe sich der Leitindex seit dem Jahrestief vor einem Monat wieder um neun Prozent erholt. Auch das Jahreshoch ist nicht mehr sehr weit entfernt. Aber um dieses zu erreichen, bräuchte es frische Impulse. Und diese fehlten. "Nicht einmal das am Vorabend veröffentlichte Beige Book, der Konjunkturbericht der US-Notenbank, konnte für frischen Wind sorgen", sagt ein Händler.

20.04.2023 11:30