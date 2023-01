Die defensiven Schwergewichte bremsen den Schweizer Aktienmarkt am Donnerstag aus. Nach einem freundlichen Start schien der Leitindex SMI gar sein bisheriges Jahreshoch ins Visier zu nehmen. Dass er mittlerweile in einer engen Spanne um den Vortagesschluss pendelt, liegt vor allem an den deutlichen Kursverlusten beim Schwergewicht Novartis. Auch Nestlé fallen zurück und belasten so den Gesamtmarkt.

26.01.2023 11:30