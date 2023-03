Zum Wochenstart geht es am Schweizer Aktienmarkt leicht abwärts. Vor allem Kursverluste bei den beiden Schwergewichten Nestlé und Roche erweisen sich als Bremsklötze für den Gesamtmarkt. Nach dem geballten Nachrichtenaufkommen vergangene Woche fehlen zum Start in diese neue Woche erst einmal stärkere Impulse. So wurde das Wachstumsziel von etwa 5 Prozent für die chinesische Wirtschaft vom aktuell stattfindenden Volkskongress als tendenziell enttäuschend eingestuft. Am Markt kam es aber nicht zu stärkeren Reaktionen.

06.03.2023 11:30