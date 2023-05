Der Schweizer Aktienmarkt hat am Freitag nach einem freundlichen Start im Verlauf Fahrt aufgenommen und die Gewinne ausgebaut. Einzig Schwergewicht Novartis dämpft dabei den Kursanstieg. Angetrieben werden Kurse vor allem von den positiven Vorgaben aus den USA und aus Fernost. Dort reagierten die Anleger positiv auf die Entwicklung im US-Schuldenstreit. Es gebe berechtigte Hoffnungen, dass der Streit rechtzeitig beigelegt werden kann. Eine Abstimmung im Repräsentantenhaus wäre in der kommenden Woche möglich. Damit könnte auch der an den Märkten befürchtete Zahlungsausfall der USA verhindert werden, heisst es am Markt. Der republikanische Vorsitzende des Repräsentantenhauses, Kevin McCarthy, hatte sich darüber positiv geäussert.

19.05.2023 11:30