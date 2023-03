Am Schweizer Aktienmarkt setzt sich die Erholung vom Wochenstart auch am Dienstag fort. So langsam fassten Investoren wieder Vertrauen in die Stabilität des Bankensektors und würden denn auch gerade bei Finanzwerten wieder beherzter zugreifen, heisst es im Handel. Die Nachricht, dass die US-Bank First Citizens BancShares alle Einlagen und Kredite der zusammengebrochenen Silicon Valley Bank übernimmt, habe die Nerven der Anleger beruhigt, sind sich Marktteilnehmer einig. Für eine Entwarnung sei es aber noch zu früh.

28.03.2023 11:30