Der SMI notiert um 11.00 Uhr 0,21 Prozent höher bei 11'022,89 Punkten. Der Leitindex hielt sich am Vormittag grösstenteils über der psychologisch wichtigen Marke von 11'000 Punkten, notierte im frühen Handel aber zeitweise auch leicht darunter. Der SLI, in dem die 30 wichtigsten Aktien enthalten sind und in dem das Gewicht der Schwergewicht stärker gekappt ist, gibt um 0,01 Prozent auf 1707,25 Zähler nach. Der breite SPI zieht derweil um 0,19 Prozent auf 14'131,38 Punkte an. Zwei Drittel der 30 SLI-Titel erleiden Verluste.