Jenseits der Bankenlandschaft seien Marktteilnehmer aber weiterhin zwischen den bekannten Themen Konjunkturhoffnungen und Zinsängsten hin und her gerissen. "Die Gesamtgemengelage auf der makroökonomischen Ebene zeigt ein solides aber wenig dynamisches Gesamtbild auf", fasst ein Händler zusammen. Der private Konsum werde durch die Preissteigerungen der letzten Monate negativ beeinflusst. Gleichzeitig erweise sich der Arbeitsmarkt speziell in den USA als extrem robust, was wiederum eine Gefahr für einen weiteren Inflationsanstieg darstellen könne. "Die Notenbanken in der Schweiz, der EU und den USA haben zuletzt deutlich gemacht, dass sie ihre stringente Inflationsbekämpfung weiter fortsetzen und keine grossen Umwege oder Stopps einlegen werden." Vor diesem Hintergrund warten Investoren nun gespannt auf die Inflationsdaten aus den USA und der Eurozone gegen Ende der Woche.