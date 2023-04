Die Schweizer Aktienbörse zeigt sich am Mittwoch kaum bewegt. Der SMI ist leicht im Minus, der SPI leicht im Plus. Vor den am Nachmittag für 14.30 Uhr angekündigten US-Inflationsdaten hielten sich die Anleger zurück, heisst es am Markt. Das Geschäft verlaufe daher auch recht ruhig. Gebremst wird der SMI zudem noch durch die Dividendenabgänge bei UBS und Zurich. Dagegen stützt das Schwergewicht Roche den Markt.

12.04.2023 11:30