Das Bild könnte sich in den kommenden Tagen ändern. Dann nimmt die Berichtssaison sowohl hierzulande als auch in Europa und den USA wieder Fahrt auf. Dass Anleger aktuell etwas vorsichtiger agierten, liege auch an der bevorstehenden Rede des US-Notenbankchefs Jerome Powell am Abend in Washington. Denn während das Fed auf der letzten Sitzung das Tempo aus dem Zinserhöhungszyklus erst einmal rausnahm, folgte am vergangenen Freitag ein Arbeitsmarktbericht, der alle Hoffnungen auf eine Zinssenkung bereits in der zweiten Jahreshälfte zunichtemachte. Auch die neuen geopolitischen Spannungen zwischen China und den USA dämpfen die Kauflaune.