Dem Schweizer Aktienmarkt geht am Donnerstag nach dem Kurssprung vom Vortag die Puste aus. Beim Leitindex SMI sind die anfänglichen Gewinne im Verlauf des Vormittags immer weiter zusammengeschmolzen. Dennoch mehren sich die Stimmen, die ein Weihnachtsrally noch für möglich halten. So hätten nicht zuletzt die jüngsten Verluste für attraktivere Einstiegsmöglichkeiten gesorgt, heisst es in einem Kommentar.

22.12.2022 11:30