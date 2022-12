Es gebe derzeit kaum Signale, dass der Leitindex SMI aus der jüngsten Handelsspanne ausbrechen werde, heisst es am Markt. Dies hänge vor allem mit den in der kommenden Woche anstehenden Zinsentscheidungen der US-Notenbank Fed und der Schweizerischen Nationalbank (SNB) zusammen. Angesichts der zuletzt stärker als erwartet ausgefallenen US-Konjunkturdaten seien die Sorgen über eine aggressivere US-Zinspolitik wieder aufs Parkett zurückgekehrt. Die Notenbanken dürften damit auch darüber entscheiden, ob es zu einem Jahresend-Rally kommt. "Wir haben wohl seit Jahren nicht mehr so auf die Zentralbanken geblickt, wie wir dies seit diesem Sommer tun", sagte ein Händler. Mit dem grossen Jahresendverfall an der Eurex stehe zudem noch ein weiteres kursbewegendes Ereignis in der kommenden Woche bevor.