Der Schweizer Aktienmarkt bleibt auch zur Wochenmitte im Rückzugsmodus. Damit knüpft er an die leichten Kursverluste vom Vortag an, nachdem der Leitindex SMI zum Wochenstart noch ein neues Jahreshoch bei 11'616 Punkten erreicht hatte. Damit befindet sich das Börsenbarometer in guter Gesellschaft. Auch in Europa tun sich die Börsianer bei der Richtungssuche schwer.

17.05.2023 11:30