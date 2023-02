Die Stabilität des Aktienmarktes sei beeindruckend. Dies gelte umso mehr, also dass nach den jüngsten Inflationsdaten der Zieleinlauf für den Leitzins der US-Notenbank immer weiter verschoben werde. "Der Arbeitsmarkt in den USA ist zu stark und die Inflation zu hartnäckig, um ein baldiges Ende des Zinserhöhungszyklus des Fed rechtfertigen zu können", so der Börsianer weiter. Und solange das Fed die Zinsen anhebe, werde auch die EZB nicht über ein Ende der Zinsschritte nachdenken. Im Handelsverlauf stehen noch US-Einzelhandelsumsätze und die US-Industrieproduktion als Impulsgeber auf dem Plan.