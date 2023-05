"Die Anzeichen für eine Abschwächung des Preisdrucks in den USA geben der Fed den nötigen Spielraum für eine Pause in der aggressiven Straffung der Geldpolitik im kommenden Monat", kommentiert ein weiterer Börsianer. "Allerdings ist die Inflation weiterhin zu hoch, als dass die Entscheidungsträger eine Zinssenkung in Betracht ziehen könnten." Mit Spannung warten Investoren denn auf die am Nachmittag anstehenden wöchentlichen Jobdaten und die Produzentenpreise aus den USA. Als tendenziell negativ zu werten sei derzeit der stotternde Wirtschaftsmotor in China. Das Reich der Mitte habe scheinbar mehr mit den Folgen der Lockdowns zu kämpfen als bislang angenommen.