Wie so oft in diesem Börsenjahr sind Technologiewerte am Ende der Kurstafel zu finden. AMS Osram verlieren 1,1 Prozent. VAT, Temenos und Logitech folgen mit Abgaben von bis zu 0,7 Prozent. Händler machen für die neuerlichen Abgaben vor allem die Vorgaben aus den USA verantwortlich. Dort hatte die Nachricht, dass China seine strikten Corona-Massnahmen weiter lockert, einen anderen Effekt als zuvor in Europa.