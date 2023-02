Ein wichtiges Thema am heutigen Tag sind wieder einmal die Zinsen. Die Zinssorgen hätten sich am Freitag zwar etwas gelegt, weil der Preisauftrieb der in die USA importierten Güter im Januar im Vormonatsvergleich stärker nachgelassen habe als von Analysten prognostiziert, sagt ein Händler. Grundsätzlich sei aber das Zinsgespenst zurück, schreibt etwa die Thurgauer Kantonalbank in ihrem Kommentar. Zuvor hatten die Produzentenpreise dieses stark angeheizt. Die Zinsen dürften weiter erhöht werden und dann auch länger auf dem erhöhten Niveau bleiben, heisst es am Markt. Die Finanzmärkte würden mittlerweile nicht mehr mit nennenswerten Zinssenkungen in diesem Jahr rechnen.